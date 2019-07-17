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В Кемеровской области начинается строительство нового участка трассы Р-255 "Сибирь"

В конце июля ФКУ «Сибуправтодор» развернет строительно-монтажные работы на 5-километровом участке трассы Р-255 «Сибирь» в Мариинском районе Кемеровской области – с 481 по 486 км. В течение трех лет федеральные дорожники выполнят здесь масштабную реконструкцию, чтобы сделать проезд безопасным и комфортным для водителей. Проект реализуется за счет средств федерального бюджета. 

Главная цель предстоящей реконструкции – устранить пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями на переезде у поселка Суслово. Для здесь возведут двухуровневую развязку с путепроводом длиной 43 погонных метра. В проекте также строительство нового участка трассы для ликвидации существующего опасного поворота. На всем протяжении объекта устроят дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесут разметку из термопластика, установят более 3100 метров барьерного ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики, оборудуют линию электроосвещения на путепроводе и подъездах к нему.

В результате реализации проекта технические параметры участка будут доведены с III-ей категории до II-й.  Ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на ноябрь 2021 года, обеспечит увеличение пропускной способности автомобильной дороги с 6 тысяч до 14 тысяч автомобилей в сутки – с учетом перспективы роста интенсивности движения транспорта в связи с развитием промышленности и сельского хозяйства Кемеровской области.

На 2019 год запланировано строительство объездной технологической дороги и начало работ по устройству опор путепровода. Эти мероприятия не потребуют изменений в схеме организации движения на участке федеральной трассы. В дальнейшем транзитное движение на период строительства будет осуществляться по объездной дороге.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
17/07/2019
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