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В Кемеровской области около 200 сертификатов на материнский капитал получили отцы

Таким образом, за 10 лет с начала работы  программы из общего количества выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в Кузбассе (164 283) только 0,1 % выписана на отцов.

Такие случаи можно назвать особыми, так как по закону мужчина может получить материнский капитал, если он является единственным родителем или усыновителем ребенка, давшего право на маткапитал. Так бывает, когда мать утрачивает право на дополнительные меры господдержки – в случае смерти либо в результате лишения ее родительских прав.

Однако право на материнский капитал у отца не возникает, если он является отчимом в отношении предыдущего ребенка, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, признан после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Напомним, что материнский капитал в 2017 году составляет 453 тысячи рублей. Подробнее о том, кто имеет право на капитал и как им можно распорядиться, – на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/chto_nuzh_znat/.

Подать заявление на получение сертификата можно также в Личном кабинете гражданина на сайте pfrf.ru.

Общество
kuzbassnews.ru
12/07/2017
Общество
Новости Кузбасса

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