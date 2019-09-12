В Кемеровской области ООО «Техногаз» получил штраф за порчу сельскохозяйственных земель

В августе 2019 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Ленинского судебного района города Перми к административной ответственности привлечено предприятие ООО «Техногаз». Организацией допущено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в неисполнении в установленный срок предписания федеральных органов, осуществляющих земельный надзор.

Юридическим лицом не исполнено законное предписание Управления Россельхознадзора согласно которому обществу предписывалось привести в состояние пригодное для производства сельскохозяйственной продукции часть земельного участка сельхозяйственного назначения и смежные с ним земли Кемеровского муниципального района от п.Боровой до п. Кедровка.

Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки было установлено, что предприятием в ходе строительства подземного газопровода был уничтожен плодородный слой почвы в результате его смешивания с нижележащими горизонтами при проведении землянных работ.

В результате на земельных участках не проведены мерроприятия по ликвидации вреда причиненного почвам, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению в состояние пригодное для использования по целевому назначению, своевременному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В 2018 году решением Советского районного суда г. Томска на ООО «Техногаз» и ООО «Газводстрой» была возложена обязанность солидарно провести работы по рекультивации части земельного участка сельхозяйственного назначения и смежные с ним земли Кемеровского муниципального района от п.Боровой до п. Кедровка.

В июне 2019 года при проведении внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении ООО «Техногаз» Управление Россельхознадзора выявило, что предписание в установленный срок не выполнено. Нарушенные земли не приведены юридическим лицом в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Техногаз» возбуждено административное дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ . Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением суда в соответствии со ст 19.5 ч.25 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Неуплата штрафа в срок 60 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа.