В Кемеровской области осужден житель Горно-Алтайска за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Кемеровский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 25-летнего жителя Горно-Алтайска. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ – ч. 4 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Следствием установлено, что фигурант входил в состав организованной группы, участники которой изготавливали и распространяли запрещенные вещества. В Новосибирске он приобрел крупную партию синтетического наркотика «соль», массой около 1 килограмма, а затем доставил в Кемерово и расфасовал на более мелкие дозы для дальнейшего сбыта через сеть тайников.

В декабре 2019 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали наркоторговца. В отношении него следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело.

Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил фигуранту 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.