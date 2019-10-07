В Кемеровской области открыт Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР

Внедряя современные формы и методы работы для повышения оперативности процесса установления и выплаты пенсий, Пенсионный фонд Российской Федерации оптимизирует структуру своих территориальных органов.

Создание Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Кемеровской области позволит улучшить производительность труда, надежность работы информационных систем, сократит управленческий аппарат в территориальных органах Пенсионного фонда и, как итог, поднимет на новый уровень качество предоставления услуг жителям Кузбасса.

- Центр призван решать задачи не только по своевременной выплате, перерасчету, индексации пенсий и социальных выплат, но и эффективному ведению базы данных индивидуального (персонифицированного) учета жителей Кемеровской области. И здесь мы по-прежнему будем руководствоваться принципом клиентоориентированности, гарантируя высокое качество предоставления государственных услуг ПФР, - отметила на встрече с коллективом нового территориального органа ПФР начальник Центра по выплате пенсий и обработке информации Елена Шродер.

Созданная структура также будет выполнять регистрацию и учет плательщиков страховых взносов, поддерживать в актуальном состоянии базу данных персонифицированного учета, взаимодействовать со сторонними организациями.

Напомним, что создание Центра предваряла серия реорганизаций территориальных органов ПФР по Кемеровской области, в результате которой в 2019 г. осталось 10 межрайонных управлений ПФР. Количество клиентских служб на местах не уменьшилось. Сотрудники 39 клиентских служб ПФР продолжают ежедневно работать с гражданами, принимают заявления, документы, ведут заблаговременную работу для своевременного назначения пенсии, формируют решения по назначению пенсий и социальных выплат. На этом этапе пенсионный процесс как раз и будет переходить в ведение созданного Центра, где автоматизация и централизация функций позволят эффективно взаимодействовать с доставляющими организациями и оперативно производить выплаты жителям региона.