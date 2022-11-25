Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровской области по инициативе хозяйствующих субъектов госинспектора Управления Россельхознадзора провели профилактические визиты

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в ноябре 2022 года в Беловском округе Кемеровской области-Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Индивидуальным предпринимателям Нуриевой Т.Д. и Ядрышниковой Е.В. разъяснены обязательные требования, в сфере карантина растений предъявляемые к их деятельности хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов. Основная тема профилактической беседы в области семеноводства сельскохозяйственных растений, это порядок реализации семян и посадочного материала.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации в области карантина растений и семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур.

Управление Россельхознадзора напоминает, что профилактические мероприятия, в том числе и профилактический визит, направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, а также на устранение условий, причин, факторов, способных привести к их нарушению.

Общество
kuzbassnews.ru
25/11/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus