В Кемеровской области по инициативе хозяйствующих субъектов госинспектора Управления Россельхознадзора провели профилактические визиты

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в ноябре 2022 года в Беловском округе Кемеровской области-Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Индивидуальным предпринимателям Нуриевой Т.Д. и Ядрышниковой Е.В. разъяснены обязательные требования, в сфере карантина растений предъявляемые к их деятельности хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов. Основная тема профилактической беседы в области семеноводства сельскохозяйственных растений, это порядок реализации семян и посадочного материала.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации в области карантина растений и семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур.

Управление Россельхознадзора напоминает, что профилактические мероприятия, в том числе и профилактический визит, направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, а также на устранение условий, причин, факторов, способных привести к их нарушению.