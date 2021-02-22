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В Кемеровской области пред судом предстанут двое сотрудников полиции, обвиняемые в халатности

завершено расследование  уголовного дела в отношении 41-летнего начальника  смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи.

Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно,  в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра. 23-летний мужчина, убивший бывшую сожительницу,  был задержан на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается в суде.  

Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции, сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу.

В рамках расследования уголовного дела в ГУ МВД России по Кемеровской области направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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kuzbassnews.ru
22/02/2021
Происшествия
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