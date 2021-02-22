В Кемеровской области пред судом предстанут двое сотрудников полиции, обвиняемые в халатности

завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи.

Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра. 23-летний мужчина, убивший бывшую сожительницу, был задержан на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается в суде.

Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции, сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу.

В рамках расследования уголовного дела в ГУ МВД России по Кемеровской области направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.