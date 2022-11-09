Инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу за 10 месяцев 2022 года при экспорте из Кемеровской области – Кузбассу проконтролировано подкарантинной продукции из древесины 106920 м куб., 208 тонн, 398 шт. (выдано 3403 фитосанитарных сертификата). Вся продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран – импортёров и допущена к экспорту.

При вывозе древесины из карантинных фитосанитарных зон установленных на территории Кемеровской области - Кузбассу, по результатам досмотров и экспертизы на наличие карантинных объектов выдано 1453 карантинных сертификата на общий объём 5089 м куб.

За аналогичный период 2021 экспорт древесины из Кемеровской области - Кузбассу составлял 109480 м куб, 205,7 тонн, 101 шт. (выдано 2231 фитосанитарных сертификата), при вывозе из карантинных фитосанитарных зон было выдано 1526 карантинных сертификатов на общий объём древесины 5189,3 м куб.