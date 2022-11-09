Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровской области при экспорте проконтролировано 106920 м куб. продукции из древесины

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу за 10 месяцев 2022 года при экспорте из Кемеровской области – Кузбассу проконтролировано подкарантинной продукции из древесины 106920 м куб., 208 тонн, 398 шт. (выдано 3403 фитосанитарных сертификата). Вся продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран – импортёров и допущена к экспорту.

При вывозе древесины из карантинных фитосанитарных зон установленных на территории Кемеровской области - Кузбассу, по результатам досмотров и экспертизы на наличие карантинных объектов выдано 1453 карантинных сертификата на общий объём 5089 м куб.

За аналогичный период 2021 экспорт древесины из Кемеровской области - Кузбассу составлял 109480 м куб, 205,7 тонн, 101 шт. (выдано 2231 фитосанитарных сертификата), при вывозе из карантинных фитосанитарных зон было выдано 1526 карантинных сертификатов на общий объём древесины 5189,3 м куб.

Общество
kuzbassnews.ru
09/11/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus