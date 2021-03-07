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В Кемеровской области продолжается акция МВД России «8 марта – в каждый дом»

Накануне сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России организовали поздравление с весенним праздником женщин-посетительниц отдела. Им вручали цветы и поздравительные открытки, а также памятки с информацией о том, как не попасть на уловки кибермошенников.  Поздравления с наступающим Международным женским днем принимали и женщины, которые наравне с мужчинами несут службу в новокузнецкой транспортной полиции, ветераны органов внутренних дел, находящиеся на заслуженном отдыхе. Пожелания здоровья, благополучия и ежедневных поводов для радости звучали на железнодорожном вокзале и привокзальной площади. Праздничную атмосферу создавал цветочный патруль транспортной полиции, в подарок от которого дамы получали весенние букеты и памятки о мерах личной и финансовой безопасности.

Общество
kuzbassnews.ru
07/03/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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