В Кемеровской области продолжается акция МВД России «8 марта – в каждый дом»

Накануне сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России организовали поздравление с весенним праздником женщин-посетительниц отдела. Им вручали цветы и поздравительные открытки, а также памятки с информацией о том, как не попасть на уловки кибермошенников. Поздравления с наступающим Международным женским днем принимали и женщины, которые наравне с мужчинами несут службу в новокузнецкой транспортной полиции, ветераны органов внутренних дел, находящиеся на заслуженном отдыхе. Пожелания здоровья, благополучия и ежедневных поводов для радости звучали на железнодорожном вокзале и привокзальной площади. Праздничную атмосферу создавал цветочный патруль транспортной полиции, в подарок от которого дамы получали весенние букеты и памятки о мерах личной и финансовой безопасности.