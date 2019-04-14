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В Кемеровской области проходит благотворительная акция

С инициативой проведения акции по оказанию помощи многодетным семьям молочными продуктами выступил депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Сергей Сергеевич Григорьев, при поддержке ООО «Сибирские продукты». В набор входят молоко, кефир, сметана, ряженка и йогурт. В Тяжинском районе в акции приняли участие пять многодетных семей.

Общество
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/04/2019
Общество
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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