В Кемеровской области проходит благотворительная акция

С инициативой проведения акции по оказанию помощи многодетным семьям молочными продуктами выступил депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Сергей Сергеевич Григорьев, при поддержке ООО «Сибирские продукты». В набор входят молоко, кефир, сметана, ряженка и йогурт. В Тяжинском районе в акции приняли участие пять многодетных семей.
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