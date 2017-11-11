В Кемеровской области прошла ежегодная областная акция «Люби и знай, родной Кузбасс!»

Организаторы – Департамент образования и науки Кемеровской области и Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий», дают возможность учащимся и педагогам путешествовать и узнавать новое.

Города и районы Кузбасса радушно принимают гостей, для которых проводят познавательные экскурсии, которые оставляют яркий след в памяти детей и взрослых.

Целью акции «Люби и знай, родной Кузбасс!» является создание условий для воспитания у юных кузбассовцев чувства любви к малой Родине. Задачами акции организаторы считают расширение у подрастающего поколения знаний о родном крае, вовлечение школьников в туристическо-краеведческую деятельность и активизацию работы педагогических коллективов по изучению родного края.

Учащиеся 4-х,6-х классов и педагоги Тяжинской средней школы № 3 побывали в Чебулинском районе, в поселке городского типа Верх-Чебула. В ходе экскурсии ребята познакомились с достопримечательностями, историей и традициями Чебулинской земли.

Программа экскурсионной поездки была очень насыщенной. Сначала туристам была предложена обзорная театрализованная экскурсия по экспозициям краеведческого музея. Затем экскурсовод Александр Альфанасович Вайкутис рассказал школьникам о развитии сельского хозяйства.

Также ребята и педагоги посетили Дом Творчества. Педагог дополнительного образования Людмила Ивановна Полькина провела мастер-класс «Рисунок акварелью «Ветвь рябины»», где каждый ощутил себя настоящим художником. Елена Сергеевна Зобнина показала, как своими руками можно изготовить замечательную брошь из ленты. Каждый ребенок ушел с подарком – собственноручно написанной картиной или самостоятельно сделанной брошью из ленты.

В Чебулинской межпоселенченской центральной библиотеке Наталья Викторовна Еремина представила туристам экологическое досье Чебулинского района «Живые жемчужины природы». Ребята узнали о достопримечательностях района: Чумайско-Иркутянском зоологическом заказнике, заповеднике «Шестаковский комплекс раннемеловых позвоночных», кедровой роще на территории часовни преподобномученика Филарета Срезневского и приняли участие в экологической викторине по Красной Книге Чебулинского района «Знатоки природы». В завершение мероприятия участникам вручили памятные сувениры-магниты.

Затем туристы отправились в спорткомплекс «Олимпиец», который был открыт в 2010 году. Площадь спортивного комплекса – 3,7 тысяч квадратных метров. В здании имеются две универсальные спортивные арены – каждая по тысяче квадратных метров. В первом зале проводятся тренировки по игровым видам спорта (баскетбол волейбол и мини-футбол). Во втором – занятия по различным видам единоборств (каратэ, олимпийские виды дзюдо и греко-римская борьба). В каждом зале поддерживается специальный температурный режим для проведения занятий.

Также ребята посетили часовню Филарета Срезневского. Каменная часовня возведена и освящена в августе 2007 года в память о тех, кто был безвинно репрессирован и погиб в этих местах, в Сиблаге. Игумен Филарет, в миру Иван Трофимович Пряхин (1884-1942), был приравнен к лику Святых в 2002 году. Его останки покоятся на территории Чебулинского района, но точное место захоронения неизвестно.

Заключенный Новоивановского отделения Сиблага умер от жестоких условий лагеря особого режима, куда игумена Филарета сослали в 1939 году из Рязанской губернии села Срезнево за организацию нелегального монастыря. С 1926 года там велась активная приходская деятельность, и насчитывалось более 150 монахов.

Участники областной акции «Люби и знай, родной Кузбасс!» не только получили положительные эмоции, но и расширили свой кругозор, пополнив багаж знаний об истории родного края, познакомились с людьми, живущими на Кузнецкой земле. Теперь, под впечатлениями от туристической поездки ребята создадут творческие работы.