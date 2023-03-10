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В Кемеровской области проведен профилактический визит в сфере соблюдения земельного законодательства

28 февраля 2023 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведен профилактический визит в сфере обеспечения соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности юридического лица - ООО «Кемеровский каменный карьер», в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и принадлежащих ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

Общество
kuzbassnews.ru
10/03/2023
Общество
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