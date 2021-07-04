В Кемеровской области проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что жители одного из жилых домов Рудничного района областного центра пожаловались на разрушающийся дом.

На фотографиях видно выпадение кирпичной кладки стены. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организована проверка.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.