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В Кемеровской области руководитель транспортной организации предстанет перед судом за преступление коррупционной направленности

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по СФО пресекли противоправную деятельность руководителя одной из транспортных организаций Кузбасса, который в течение почти двух лет получал от заместителя директора коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение за создание благоприятных условий для деятельности фирмы и сокрытие нарушений, выявляемых при осмотрах железнодорожных вагонов, используемых предпринимателями.  Незаконные перечисления в период с декабря 2015 года по октябрь 2017 года колебались от 25 до 80 тысяч рублей, а общая сумма взятки превысила 650 тысяч рублей. Для снижения материальных потерь коммерческой организации фигурант давал указания подчиненным не указывать в актах осмотров выявленные нарушения, которые могли повлечь за собой простой вагонов и убытки. Кроме того, на погрузку в организацию подавалось большее количество вагонов, чем предусматривала техническая документация, в результате сокращалось время маневровых работ, а объем отправляемого груза увеличивался.  В отношении подозреваемого Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. За получение должностным лицом взятки в крупном размере действующим законодательством установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок двенадцать лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.  По решению суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время предварительное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  Фото из открытых источников 

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04/04/2023
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