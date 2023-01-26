В Кемеровской области сельхозтоваропроизводителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

Инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в январе 2023 года проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего производство сельскохозяйственной продукции с применением пестицидов и агрохимикатов. В ходе анализа информации поступившей в Управлениее о примененных пестицидах при выращивании овса и сурепки озимой ООО «Златозара» было установлено, что посевы данных культур обрабатывались пестицидами, применение которых не разрешено регламентами, определенными Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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