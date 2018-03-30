В Кемеровской области снят режим ЧС, введенный из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

В Кузбассе снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом на оперативном селекторном совещании в МЧС России сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, - сказал он в ходе совещания. - На данный момент приоритет работы – выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи».

Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.