В Кемеровской области снят режим ЧС, введенный из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

В Кузбассе снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом на оперативном селекторном совещании в МЧС России сообщил глава ведомства Владимир Пучков.
«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, - сказал он в ходе совещания. - На данный момент приоритет работы – выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи».
Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.
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