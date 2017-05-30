В Кемеровской области сотрудники транспортной полиции проводят профилактическую акцию «Дети и транспорт»

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово проводят комплекс мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта, пропаганду правил личной и имущественной безопасности и профилактику детского травматизма.

В начале периода школьных каникул и летнего отдыха транспортные полицейские уделили повышенное внимание профилактическим мероприятиям среди детей всех возрастных групп: от учащихся старших классов до малышей дошкольного возраста.

Так, в поселке Промышленная воспитанники детского сада «Сказка» приняли участие в выставке детского рисунка на тему «Дети и транспорт», организаторами который выступили сотрудники транспортной полиции. Лучшие работы были размещены в здании железнодорожного вокзала станции Промышленная. Награждение участников выставки прошло в рамках экскурсии по железнодорожной станции. Ребята познакомились с исторической экспозицией в вагоне-музее, а также своими глазами увидели тренировку служебных собак в подразделении ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Завершилась экскурсия в здании вокзала, где исполняющий обязанности начальника линейного пункта полиции на станции Промышленная Антон Карцев и начальник станции Александр Губанов вручили маленьким участникам акции грамоты и сладкие подарки.

В период проведения акции сотрудники транспортной полиции во взаимодействии с городскими и районными органами внутренних дел обеспечили безопасность при проведении «последних звонков» в общеобразовательных школах. Полицейские поздравили старшеклассников со знаменательным событием, а также вручили почетные награды ребятам, которые оказывали содействие полицейским в качестве волонтеров. В напутственном слове стражи порядка напомнили будущим выпускникам правила личной и имущественной безопасности при нахождении в общественных местах и на объектах транспорта.