В Кемеровской области сотрудники транспортной полиции сняли с поезда нелегального «пассажира»

В линейный отдел МВД России на станции Белово поступило сообщение от сотрудников ведомственной охраны железнодорожного транспорта о том, что при осмотре прибывшего на станцию грузового поезда был обнаружен мужчина, осуществлявший самовольный проезд. «Пассажир» следовал на дне пустого грузового полувагона.

Прибыв на место, сотрудники полиции потребовали гражданина покинуть запрещенное для проезда место, после чего установили его личность. Правонарушитель оказался тридцатилетним жителем Новосибирской области. Выяснилось, что мужчина залез в полувагон грузового поезда на станции Новосибирск накануне вечером. Таким образом он надеялся бесплатно доехать до города Абакан. Приобрести билет на пассажирский поезд безработному новосибирцу показалось слишком дорого, поэтому он пробрался в первый попавшийся ему грузовой поезд, следовавший в восточном направлении.

В оношении нелегального пассажира был составлен административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа.

Транспортная полиция напоминает: проезд пассажиров в неустановленных для этого местах (подножки, крыши вагонов и т.д), а также самовольный проезд в грузовом поезде являются грубыми нарушениями правил поведения при нахождении в зоне повышенной опасности. Последствиями таких противоправных действий могут быть тяжелые железнодорожные травмы или гибель нарушителей.