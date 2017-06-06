Сотрудники транспортной полиции сняли с поезда сбежавшую из дома несовершеннолетнюю девочку

В полицию Иркутской области обратилась жительница города Ангарск с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери. После произошедшей накануне днем ссоры с матерью шестнадцатилетняя девочка ушла из дома и не вернулась. Стражам порядка удалось установить, что девочка находится в пассажирском поезде, на котором, согласно приобретенным на ее имя билетам, следует до станции Киселевск.
Сотрудники дальневосточной полиции незамедлительно связались с коллегами из Кемеровской области. «Выяснилось, что девочка познакомилась в сети Интернет с ровесником из Киселевска. После ссоры с родителями она решила поехать к нему. Билеты приобрела на деньги, которые бабушка подарила ей на платье для школьного выпускного», - рассказала старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Белово капитан полиции Валентина Кондрина.
В результате, на перроне железнодорожного вокзала станции назначения, вместе с интернет-возлюбленным, беглянку встретил наряд транспортной полиции. Убедившись, что с девочкой все в порядке, полицейские незамедлительно связались с ее матерью по телефону.
До приезда родителей шестнадцатилетняя жительница Ангарска была помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время с ней работают социальные педагоги и психологи.
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