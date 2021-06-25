Новости Кузбасса

Суд признал правомерность привлечения к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Кемеровской области за нарушения земельного законодательства РФ, владельцу придется заплатить штраф в размере сто тысяч рублей.

В марте 2021 года Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу провело проверку по контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении ООО “Разрез Бунгурский” Управление выявило, что предписание в установленный срок не выполнено, нарушенные земли не приведены в состояние, пригодное для использования их в сельскохозяйственном производстве. Предприятие обязано было провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению, своевременному вовлечению земель в оборот на земельном участке площадью 3429 кв.м.

В апреле 2021 года Мировым судьей Заводского района г.Кемерово ООО “Разрез Бунгурский” признано виновным в совершении административного правонарушения. Не согласившись с постановлением суда, представитель общества обратился в суд с жалобой, в которой просил постановление мирового судьи отменить, производство по делу об административным правонарушении прекратить.

В июне 2021 года решением Заводского районного суда города Кемерово постановление мирового суда и предписание Управления в отношении ООО “Разрез Бунгурский” оставлены без изменений, а жалоба – без удовлетворения.