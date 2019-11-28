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В Кемеровской области судом к административной ответственности привлечено Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

Осенью текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая проверка в отношении АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по надзору за исполнением ранее выданного предписания. Было установлено, что юридическое лицо «УК «Кузбассразрезуголь» предписание государственного органа не выполнило в установленный срок. Обществом «УК «Кузбассразрезуголь» не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использование по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции) на землях сельскохозяйственного назначения в границах МО "Краснобродский городской округ" площадью 7,498га, которые были нарушены в результате производственной деятельности по размещению железной дороги. Нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении правонарушения на новый срок.

Ранее (в течение года) юридическое лицо АО «УК «Кузбассразрезуголь» привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации. В отношении юридического лица составлен протокол об административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд. Юридическое лицо вину признало полностью. Мировым судьей судебного участка №1 Беловского городского судебного района Кемеровской области Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.26 ст.19.5КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
28/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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