В Кемеровской области судом к административной ответственности привлечено ООО «Сибуголь»

В текущем году по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Куйбышевского судебного района г.Новокузнецка к административной ответственности привлечено угледобывающее предприятие ООО «Сибуголь». Организацией не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.
Обществом не исполнено предписание Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения Новокузнецкого муниципального района, в границах Загорского сельского поселения.
Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки было установлено, что предприятием в процессе производственной деятельности была размещена временная промышленная площадка, состоящая из технологической дороги, карьерной выемки, насыпных площадок площадью 3,5 га.
В результате нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.
По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Сибуголь» возбужденно административное дело по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа осуществляющего государственный надзор в организации). Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.
Постановлением суда в соответствии с ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс.рублей
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В связи с ухудшением погодных условий и ситуации на дорогах области в ГИБДД автолюбителям...
|
Росавиация утвердила субсидированные маршруты на 2020 год, которые свяжут воздушным сообщением...
|
Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: за минувшие выходные в отдельных районах выпала...
|
Начальник погибшего вину признал, со следствием сотрудничал. Ему назначили штраф в 10 000 рублей....