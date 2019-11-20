В Кемеровской области судом к административной ответственности привлечено ООО «Сибуголь»

В текущем году по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Куйбышевского судебного района г.Новокузнецка к административной ответственности привлечено угледобывающее предприятие ООО «Сибуголь». Организацией не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

Обществом не исполнено предписание Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения Новокузнецкого муниципального района, в границах Загорского сельского поселения.

Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки было установлено, что предприятием в процессе производственной деятельности была размещена временная промышленная площадка, состоящая из технологической дороги, карьерной выемки, насыпных площадок площадью 3,5 га.

В результате нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Сибуголь» возбужденно административное дело по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа осуществляющего государственный надзор в организации). Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением суда в соответствии с ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс.рублей