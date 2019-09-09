В Кемеровской области судом за невыполнение предписания к административной ответственности привлечено ООО «Разрез Новобачатский»

В августе 2019 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Беловского городского судебного района Кемеровской области к административной ответстивенности привлечено предприятие ООО «Разрез Новобачатский». Организацией не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

Юридическим лицом в период с 2018 п 2019 годы не исполнено законное предписание Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположеном на границах МО «Новобачатское сельское поселение» Беловского района Кемеровской области.

Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой документарной проверки было установлено, что предприятием в процессе осуществления производственной деятельности допущено размещение на сельхозугодиях отвала горных пород, технологических дорог, парковочной площадки для автотранспорта, отстойника очистных сооружений.

В результате указанные земли были выведены из сельскохозяйственного оборота и не могли использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без мероприятитий по рекультивации нарушенных земель, востановлению плодородия почв, приведению земель в состояние , пригодное для использования их по целевому назначению.

В конце мая 2019 года при проведении внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении ООО «Разрез Новобачатский» Управление Россельхознадзора выявило, что предписание в установленный срок не выполнено. Нарушенные земли не приведены юридическим лицом в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Разрез Новобачатский» возбуждено административное дело по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ и повторно выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением суда в соответствии со ст 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.