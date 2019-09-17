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В Кемеровской области судом за повторное невыполнение предписания к административной ответственности привлечено ООО «Шахтоуправление Карагайлинское»

 

В августе 2019 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Кисилевского городского судебного района Кемеровской области к административной ответственности привлечено предприятие ООО «Шахтоуправление Карагайлинское». Организацией повторно в течение года не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор. Ранее, в течение года, решением суда ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» признавалось виновным в правонарушении и было привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тыс.руб.

Юридическим лицом в период с 2018 п 2019 годы вновь не исполнено законное предписание Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, Кисилевского района Кемеровской области.

Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки было установлено, что предприятием в процессе осуществления производственной деятельности по добыче каменного угля открытым способом, были выведены земельные участки из сельскохозяйственного оборота.

В результате на земельных участках не проведены мерроприятия по ликвидации вреда, причиненного почвам, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению в состояние пригодное для использования по целевому назначению, своевременному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

В июне 2019 года при проведении очередной внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» Управление Россельхознадзора выявило, что предписание в установленный срок не выполнено. Нарушенные земли не приведены юридическим лицом в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» возбуждено административное дело по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ(повторное в течении года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 КоАП РФ) . Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением суда в соответствии со ст 19.5 ч.26 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
17/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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