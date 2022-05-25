В Кемеровской области транспортные полицейские задержали похитителей металла, разобравших часть посадочной платформы

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России раскрыли кражу части металлических конструкций платформы на остановочном пункте «Зеньковский парк».

Транспортные полицейские обнаружили следы волочения рельсов к гаражу одного из частных домов вблизи места преступления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Новокузнецкого ЛО МВД России установили очевидцев хищения, личности подозреваемых и место сбыта железнодорожных изделий.

Причастными к краже оказались трое братьев в возрасте 19 лет и 21 года. Двое из них ранее были судимы за имущественные преступления. Молодые люди с помощью лома и домкрата приподнимали бетонные плиты платформы и вынимали из под них рельсы, каждый из которых весит более 200 килограммов. Похищенное злоумышленники переносили в гараж, где распиливали и вывозили на автомобиле в пункт приема металлолома.

В настоящее время установлено, что на счету подозреваемых шесть краж, в результате которых были похищены 16 рельсов. Ущерб от преступлений составил почти 60 тысяч рублей. По данным фактам следователем Новокузнецкого ЛО МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.