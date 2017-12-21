В Кемеровской области утвержден график выплаты пенсий в январе

Отделение ПФР по Кемеровской области сообщает, что в связи с праздничными и выходными днями в январе 2018 года Управление Федеральной почтовой связи изменило график доставки и выплаты пенсий с учетом режима работы отделений почтовой связи.
Доставка пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться в пределах периода доставки пенсии и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику. Почтальоны начнут доставлять пенсию уже 3 января. Единственным днем в череде праздников, когда пенсионерам можно не ждать почтальона – 7 января.
Подробная информация о доставке пенсий в январе 2018 года представлена во всех клиентских службах территориальных органов ПФР по Кемеровской области.
Выплата пенсий в кредитных учреждениях Кузбасса в январе 2018 года не переносится и будет произведена в соответствии с договорами в установленные сроки.
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