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В Кемеровской области ветеринарный специалист привлечен к ответственности за оформление в системе «Меркурий» ВСД на опасную продукцию

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и кемеровской области к административной ответственности привлечен ветеринарный врач ГБУ КО «Новокузнецкая горСББЖ», оформлявший ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на продукцию птицеводства с истекшим сроком годности с пометкой «в пищу людям».

Так, в начале марта текущего года был проведен анализ записей электронных журналов Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат питания», осуществляющего деятельность по производству, переработке и реализации продукции животноводства на территории г. Новокузнецка Кемеровской области. В ходе мониторинга инспекторами выявлены факты оформления должностным лицом – ветеринарным специалистом, обслуживающим данное учреждение, – ВСД на опасную продукцию. 14 января 2020 г. нарушителем всего было оформлено 8 ВСД на замороженное филе бедра индейки общим весом более 255 кг, при этом даты окончания сроков годности продукции указаны в интервале от 14 декабря 2019 г. до 18 апреля 2020 г. В отношении ветврача составлены административные материалы.

12 марта Управлением вынесено решение о привлечении виновного лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. Постановление вступило в законную силу.

Всего с начала года за выявленные нарушения при оформлении электронных ВСД доступ к системе «Меркурий» временно приостановлен для 37 ветеринарных специалистов, в том числе в Республике Хакасия –15, Республике Тыва – 18 и Кемеровской области – для 4 ветврачей.

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.

Общество
kuzbassnews.ru
14/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

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