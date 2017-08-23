В Кемеровской области водопропускные трубы отремонтируют без ограничения движения

На федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области развернуты работы по санации водопропускных труб бестраншейным способом – с применением светополимерного тканевого рукава. На сети дорог подведомственного Росавтодору ФКУ «Сибуправтодор» эта технология применяется впервые

Важные преимущества применения светополимерного рукава при ремонте водопропускных труб, расположенных под проезжей частью, – сокращение срока ремонта до двух дней и отсутствие необходимости в ограничении движения транспорта.

В трубу, подлежащую восстановлению, вводится гибкий композитный «чулок», который после отверждения под действием ультрафиолета представляет собой новую трубу, полностью перенимающую все функции старой. При этом не только устраняются протечки, но и улучшаются эксплуатационные характеристики ремонтируемого искусственного сооружения, в том числе прочность, устойчивость к коррозии и воздействию химических веществ, а также уменьшаются затраты на текущее содержание водопропускного тоннеля. Таким способом на трассе Р-255 «Сибирь» в границах Кузбасса в ближайшие дни будет отремонтировано 10 водопропускных труб.