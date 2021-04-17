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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело об истязании ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 32-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно прижигал горячей поверхностью утюга руки и ноги 11-летнему пасынку. Мальчик на протяжении нескольких дней не ходил в школу, о чем преподаватели сообщили в полицию. Поскольку семья состояла на профилактическом учете, инспекторы ПДН посетили семью по месту проживания. У мальчика были обнаружены ожоги на теле, ребенка изъяли из семьи и госпитализировали. Ребенок пояснил, что повреждения ему причинил отчим. В настоящее время мужчина задержан, дает признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия
kuzbassnews.ru
17/04/2021
Происшествия

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