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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии следствия, деревообрабатывающее предприятие на земельном участке одного  из сел Яйского муниципального округа длительное время складировало отходы производства: древесную пыль, опилки.

В результате произошло захламление почвенного слоя, что привело к невозможности обитания растений и животных.

Преступная деятельность деревообрабатывающего предприятия выявлена в ходе прокурорской проверки, материалы были переданы в следственные органы. Следствием  проведена судебно-экологическая экспертиза, которая показала, что на площади более 1 га земли находилось около 5 т захламляющих отходов, общий ущерб от перекрытия почвенного слоя составляет более 23 млн рублей. 

Следствием будут приниматься все возможные меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением. 

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия
Экология
kuzbassnews.ru
18/08/2021
Происшествия
Экология

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