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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения  ФСИН избивают заключенных. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По версии следствия, весной 2017 года при выведении из помещения камеры содержащихся в ней лиц для обыска и досмотра сотрудники учреждения  наносили заключенным удары руками по голове. На место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении. Установлены личности заключенных, которые подверглись избиению. Сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности. В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
05/01/2020
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