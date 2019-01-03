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В Кемеровской области введен особый противопожарный режим

В Кузбассе до середины февраля введен особый противопожарный режим. Причиной введения режима стал повышенный риск пожаров из-за печного отопления - жители частных домов активно топят печи в холодные дни.

Кроме того, в праздничные дни горожане запускают в небо фейерверки, которые тоже могут стать причиной пожаров. Пиротехнические изделия можно запускать в специально отведенных для этого местах.

За нарушение противопожарного режима для рядовых граждан предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей, для должностных лиц — 30 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
03/01/2019
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