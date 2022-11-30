В Кемеровской области ввели в сельскохозяйственный оборот 0,41 га после ликвидации свалки

В ходе ранее проведённых проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в границах МО «Тарадановское сельское поселение» и«Хорошеборское сельское поселение» были выявлены несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на общей площади 0,41 га. Главам администраций указанных сельских поселений были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (выездные обследования) в октябре – ноябре 2022 года установлено, что данные свалки ликвидированы. Ликвидация свалок позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот.