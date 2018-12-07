В Кемеровской области выдан первый электронный сертификат на материнский капитал

Мама из Анжеро-Судженска оформила его через Личный кабинет на сайте ПФР после рождения второго ребенка. Теперь ей не нужно будет вспоминать, где лежит сертификат: в любой момент она сможет его распечатать и предоставить по запросу.

Напомним, что с 2018 года сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в электронном виде, подав соответствующее заявление в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или портале госуслуг.

Затем, как и в случае с обычным сертификатом, нужно предоставить в ближайший территориальный орган ПФР документы личного хранения (паспорт мамы и свидетельства о рождении детей).

Повторно обращаться за самим сертификатом не нужно – после вынесения положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет мамы. Его можно просматривать на экране или распечатывать.

Единственное отличие электронного варианта сертификата от привычного бумажного варианта в том, что его подлинность подтверждает еще один электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате и усиленную электронную подпись руководителя территориального органа ПФР, оформившего сертификат.