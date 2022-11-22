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В Кемеровской области выявлено недостоверное декларирование 57620 тонн зерновой продукции

В период с 01 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу были выявлены факты недостоверного декларирования 57620 тонн зерновой продукции (горох, пшеница, рожь, ячмень) урожая 2022 года в отношении 18 деклараций о соответствии.

Нарушение декларирования зерновой продукции было установлено путём анализа представленных документов хозяйствующими субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса о соответствии при осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки, и связанных с ними требований к процессам производства, хранения, перевозки, реализации.

Управлением было объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. В целях пресечения обращения зерна, не соответствующего требованиям технического регламента «О безопасности зерна» 16 деклараций, через сервис регистрации деклараций о соответствии в едином реестре, прекращены по решениям заявителей.

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу всего было выдано 31 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
22/11/2022
Общество
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