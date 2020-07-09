В Кемеровской области зафиксирован факт смертельного травмирования на железной дороге

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании женщины на перегоне станций Красный Камень-Черкасов. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что машинист грузового поезда увидел человека, идущего в непосредственной близости от железнодорожного пути, и предпринял экстренное торможение. На звуковой сигнал локомотива женщина не отреагировал. Несмотря на принятые меры, смертельного наезда избежать не удалось. Погибшей оказалась 61-летняя жительница Киселевского района Кемеровской области. Сильный запах алкоголя позволил сделать предположение, что местная жительница находилась в состоянии опьянения.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства, при которых женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Появление на железной дороге в состоянии алкогольного опьянения недопустимо!