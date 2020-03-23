Новости Кузбасса

В Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова организовано виртуальное обслуживание
«Виртуальное обслуживание. Спроси предметного библиотекаря» - бесплатная услуга главной библиотеки Кузбасса, получить которую возможно, зарегистрировавшись в личном кабинете на официальном сайте библиотеки в любое удобное время. В Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова работает группа предметных библиотекарей, в чьи задачи входит поиск источников информации и составление списка документов по заданной теме.
Для эффективного информационного поиска в разделе сайта «Виртуальное обслуживание – Спроси предметного библиотекаря» необходимо заполнить форму запроса: указать тему и её аспекты, область знания, к которой относится заявляемая тема, цель поиска информации (для написания реферата, курсовой, дипломной, диссертационной работы и т.п.), вид необходимых источников информации (монографии, учебные пособия, статьи, авторефераты, др.).
В ответ на запрос предоставляется список до 10 источников, содержащий библиографическое описание и/или ссылки на ресурсы Интернет. Обращаем внимание, что получить тематический список литературы большего объема с описанием источников в соответствии с ГОСТом и электронные копии документов возможно в магазине платных библиотечных услуг «
Ответ на запрос размещается на той же странице сайта, где оформлен запрос, - в разделе «Виртуальное обслуживание - Спроси предметного библиотекаря» в срок от 3-х до 5-ти рабочих дней с момента регистрации запроса на сайте.
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