В кемеровской сауне мужчина вместо холодной воды вылил на себя ведро с кипятком

В январе 2017 мужчине в Кемерово в сауне мужчина вылил на себя ведро, в котором должна была находиться холодная вода, однако в результате сбоя в термостате душевой кабины ведро наполнилось кипятком.

Человек получил термические ожоги 1,2,3 степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей площадью 36 % поверхности тела. В дальнейшем развилась ожоговая болезнь и тяжелый ожоговый шок. Источником дохода пострадавшего является живопись, и полученный дефект на правой кисти необходимо устранить путем проведения восстановительных операций.

Пострадавший направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с собственников сауны. В судебном заседании прокурор, участвовавший в деле, дал заключение о необходимости удовлетворить исковые требования истца.

Суд взыскал с ответчиков в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

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