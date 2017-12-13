В кемеровской школе №31 смастерили чудо Жар-птицу

Чудо Жар-птицу высотой более метра изготовили в кемеровской школе №31 в рамках конкурса детской новогодней игрушки «Герои сказок народов мира».

Авторы более 250 работ стали претендентами на победу. Конкурсная комиссия будет оценивать игрушки, учитывая оригинальность, творческий подход, качество и мастерство исполнения, размер новогоднего ёлочного украшения не должен быть меньше 30 см.

Участники конкурса придерживаются концепции новогоднего оформления и используют главный символ Центрального района – Жар-птицу.

Все игрушки будут размещены на районной новогодней ёлке в Сквере искусств (ул. Коммунистическая).