В кемеровской школе №31 смастерили чудо Жар-птицу

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Чудо Жар-птицу высотой более метра изготовили в кемеровской школе №31 в рамках конкурса детской новогодней игрушки «Герои сказок народов мира».
Авторы более 250 работ стали претендентами на победу. Конкурсная комиссия будет оценивать игрушки, учитывая оригинальность, творческий подход, качество и мастерство исполнения, размер новогоднего ёлочного украшения не должен быть меньше 30 см.
Участники конкурса придерживаются концепции новогоднего оформления и используют главный символ Центрального района – Жар-птицу.
Все игрушки будут размещены на районной новогодней ёлке в Сквере искусств (ул. Коммунистическая).
13/12/2017
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