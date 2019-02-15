В Кемеровскую горбольницу № 2 поступит новый инвентарь

В ожоговое отделение Кемеровской городской клинической больницы № 2 поступит новый инвентарь.

Кровати российского производства (Екатеринбург). Принцип действия кроватей основан на эффекте псевдожидкости. Они предназначены для лечения больных с обширными и глубокими ожогами в ожоговых отделениях. Кроме того, для лечения и предотвращения пролежней кровать может использоваться в отделениях: травматологии, нейрохирургии, неврапатологии, реанимации и интенсивной терапии, онкологии и прочих отделениях, где больным приходится длительное время находиться в вынужденном, фиксированном положении.

По мнению специалистов, данная продукция способна конкурировать с лучшими образцами мировой медицинской техники.

Кровати будут приобретены за счет средств областного бюджета. На эти цели направлено порядка 5 млн рублей.