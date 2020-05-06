В КемГИК открылась выставка «Помнит сердце, не забудет никогда!»

В Кемеровском государственном институте культуры в канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылась выставка «Помнит сердце, не забудет никогда!».

На ней представлены архивные материалы: фотографии, книги, награды преподавателей и сотрудников вуза – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и тех, кто пережили войну будучи детьми.

Среди них: Сбитнев Стас Андреевич (участник войны), Витторф Татьяна Всеволодовна (участник войны), Свистёлкина Мария Гавриловна (участник войны), Курочкин Иосиф Лазаревич (труженик тыла), Масягина Вера Леонидовна (дитя войны).

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!