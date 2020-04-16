В КемГИК отменят оплату за проживание в общежитии

Руководство Кемеровского государственного института культуры приняло решение отменить с 10 апреля 2020 года плату за проживание в общежитии для тех студентов, что выбыли из общежития на место постоянного проживания на время режима самоизоляции в связи с COVID-19.

Стипендии и пособия обучающимся за апрель будут выплачены в полном объеме.