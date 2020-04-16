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В КемГИК отменят оплату за проживание в общежитии

Руководство Кемеровского государственного института культуры приняло решение отменить с 10 апреля 2020 года плату за проживание в общежитии для тех студентов, что выбыли из общежития на место постоянного проживания на время режима самоизоляции в связи с COVID-19.

Стипендии и пособия обучающимся за апрель будут выплачены в полном объеме.

Культура
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Кемерово
kuzbassnews.ru
16/04/2020
Культура
Образование
Кемерово
Новости Кузбасса

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