В КемГИК отменят оплату за проживание в общежитии

Руководство Кемеровского государственного института культуры приняло решение отменить с 10 апреля 2020 года плату за проживание в общежитии для тех студентов, что выбыли из общежития на место постоянного проживания на время режима самоизоляции в связи с COVID-19.
Стипендии и пособия обучающимся за апрель будут выплачены в полном объеме.
16/04/2020
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