В КемГИК отпраздновали Татьянин день

25 января 2021 года в Кемеровском государственном институте культуры по традиции отметили День российского студенчества, Татьянин день.

Почетными гостями вуза в этот день стали: заместитель Губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Е. А. Пахомова, председатель Парламента Кузбасса В. А. Петров, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Парламента Кузбасса И. Ф. Федорова, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Е. Б. Паксина, директор ГТРК «Кузбасс» А. В. Андреев.

Несмотря на все трудности и переход на дистанционный формат обучения, 2020 год завершился грандиозным событием: Кемеровский государственный институт культуры преобразился не только внешне, но и внутренне. Трансформация вуза, обновление его инфраструктуры, мощная культурная перезагрузка была продемонстрирована гостям.

Ректор КемГИК Александр Шунков провел экскурсию по обновленному главному корпусу института, представив библиотеку нового поколения, аудитории, оснащенные мультимедийной и цифровой техникой, высокотехнологичное музыкальное оборудование. Гостей заинтересовали технологии и возможности каждой локации. Так, например, в ходе посещения музея А. В. Панина собравшиеся смогли оценить технологию дополненной реальности. Гости увидели экспозицию через специальные очки. Экскурсия была дополнена электронным аудиогидом, оцифрованными фотографиями, не представленными в выставке, и отрывками художественных фильмов с участием актера.

После завершения экскурсии по вузу в концертном зале КемГИК состоялась торжественная церемония чествования творческих коллективов вуза. Отметим, что 25 января распоряжением Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в сохранение и приумножение культурного наследия Кузбасса были вручены Благодарности и денежные премии:

коллективу ансамбля народной музыки «Любава»,

коллективу хорового театра «Академия»,

коллективу ансамбля народного танца «Молодой Кузбасс»,

коллективу ансамбля современной хореографии «Вечное движение».

Награды вручила заместитель Губернатора Елена Пахомова.