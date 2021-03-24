23 марта 2021 года в КемГИК подвели итоги VII Международного театрального фестиваля-конкурса «Рыжий клоун» имени заслуженного артиста Российской Федерации А. Панина.

Напомним, в этом году в конкурсной программе участвовали 215 работ и более 300 участников. Среди конкурсных работ: спектакли, пластические и вокальные номера, чтецкие отрывки, которые охватывают самые различные направления и формы театрального искусства.

VII Международный театральный фестиваль-конкурс «Рыжий клоун» объединил разные города и страны. Среди участников - студенты высших учебных учреждений и актеры-любители из Сербии, Польши, Германии, Китая, Монголии, Белоруссии.

Дипломы лауреатов по направлениям «Пластическое искусство», «Речевое исполнительское искусство», «Актерское искусство», «Режиссура», «Вокальное искусство» вручили Н. Л. Прокопова (декан факультета режиссуры и актерского искусства КемГИК, доктор культурологии, доцент), Е. Н. Белова (директор Школы креативных индустрий), А. А. Разуков (директор Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского, заслуженный работник культуры РФ), И. А. Крылов (председатель Союза театральных деятелей РФ (ВТО), артист Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского).