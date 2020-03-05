В КемГУ будут готовить врачей-биохимиков

С 2021 года в Кемеровском государственном университете начнут готовить квалифицированных врачей-биохимиков.
Опорный вуз Кузбасса получил лицензию Рособрнадзора на право вести образовательную деятельность по программе «Фундаментальная медицина», направлению подготовки «Медицинская биохимия».
Специалистов для клинических и диагностических лабораторий. Врачей-биохимиков будут обучать в Институте биологии, экологии и природных ресурсов. Первый контрактный набор студентов пройдет в 2021 году. Срок обучения специалистов составит пять лет, форма обучения – очная.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
05/03/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Губернатор Кузбасса и главы городов и районов региона вышли на улицы, чтобы подарить женщинам цветы...
|
Вуз получил задание подготовить 100 человек по военным специальностям.
|
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 градусов мороза предстоящей ночью, 7 марта. Ссылаясь на...
|
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 градусов мороза предстоящей ночью, 7 марта. Ссылаясь на...