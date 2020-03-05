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В КемГУ будут готовить врачей-биохимиков

С 2021 года в Кемеровском государственном университете начнут готовить квалифицированных врачей-биохимиков.

Опорный вуз Кузбасса получил лицензию Рособрнадзора на право вести образовательную деятельность по программе «Фундаментальная медицина», направлению подготовки «Медицинская биохимия».

Специалистов для клинических и диагностических лабораторий. Врачей-биохимиков будут обучать в Институте биологии, экологии и природных ресурсов. Первый контрактный набор студентов пройдет в 2021 году. Срок обучения специалистов составит пять лет, форма обучения – очная.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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05/03/2020
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