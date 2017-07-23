В Киеве застрелили мужчину разыскиваемого за убийство новокузнечанина

В Киеве на парковке торгового центра двое неизвестных расстреляли из автомата Калашникова мужчину 1964 года рождения.
После стрельбы подозреваемые скрылись на автомобиле Daewoo Lanos черного цвета.
Украинская полиция зафиксировала на теле погибшего 20 пулевых ранений.Рядом с телом обнаружили брошенный автомат, гильзы калибра 5,45 мм и водительское удостоверение выданное в одном из городов Алтайского края на имя Асифа Мамедова.
Киевские силовики предполагают, что именно этот человек разыскивается за убийство, совершённое в Новокузнецке в 2014 году. На территории Украины погибший мог укрываться от правосудия.
23/07/2017
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