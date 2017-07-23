Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Киеве застрелили мужчину разыскиваемого за убийство новокузнечанина

В Киеве на парковке торгового центра двое неизвестных расстреляли из автомата Калашникова мужчину 1964 года рождения.
После стрельбы подозреваемые скрылись на автомобиле Daewoo Lanos черного цвета.
Украинская полиция зафиксировала на теле погибшего 20 пулевых ранений.Рядом с телом обнаружили брошенный автомат, гильзы калибра 5,45  мм и водительское удостоверение выданное в одном из городов Алтайского края на имя Асифа Мамедова.
Киевские силовики предполагают, что именно этот человек разыскивается за убийство, совершённое в Новокузнецке в 2014 году. На территории Украины погибший мог укрываться от правосудия.

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/07/2017
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе подростки пытались похитить вагонетку
В Ленинске-Кузнецке два подростка пытались украсть металлическую вагонетку. В течение дня они...
В Белове за ночь сгорели две машины
Два автомобиля загорелись в ночь на воскресенье, 23 июля, в Белове. Как сообщили в ГУ МЧС по...
Михаил Анисин: «У меня не было проблем с режимом в Новокузнецке»
Нападающий московского "Динамо" Михаил Анисин намерен приложить все силы, чтобы помочь...
В воскресенье в Кузбассе ожидаются дожди, град и грозы
Двадцать третьего июля текущего года на Кемеровскую область обрушится гроза с градом и дождем. Об...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus