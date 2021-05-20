В киновидеоклубе Тяжинского агропромышленного техникума состоялась очередная встреча

Студенты посмотрели передачу, посвященную Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. Видеосообщение о жизни и подвиге легендарного воина-сибиряка подготовили участники студенческого волонтерского медиаотряда «Время, вперед!».

Во время штурма столицы фашистской Германии 30 апреля 1945 года кузбассовец вынес из-под огня маленькую немецкую девочку. Николай Иванович Масалов стал прототипом всемирно известного памятника советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

После просмотра кандидат исторических наук Олег Викторович Костюнин рассказал ребятам об инициативах губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева. Глава региона лично направил запрос правящему бургомистру города Берлина по возвращению звания почетного гражданина столицы Германии Николаю Ивановичу Масалову, однако эта инициатива не была одобрена зарубежной стороной. Работа в этом направлении продолжается. По решению С. Е. Цивилева в городе Кемерово установят монумент советскому воину-освободителю Николаю Ивановичу Масалову.

Преподаватель техникума Галина Алексеевна Жогина рассказала студентам о готовящейся в Тяжинском муниципальном округе масштабной военно-исторической реконструкции подвига Николая Ивановича Масалова с участием представителей Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Заместитель директора техникума по учебно-воспитательной работе Нина Михайловна Разжеваева разъяснила ребятам почему в сегодняшней непростой международной обстановке особенно важно защищать историю своей страны от всевозможных фальсификаций и искажений. Это дело всех и каждого, потому что Родина у нас одна.