В Киселевске бойцы Росгвардии с поличным задержали серийного похитителя медикаментов

Вечером в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из городской больницы на улице Ленина.

Прибывшим спустя пару минут бойцам работник медицинского учреждения указала на подозреваемого в краже медикаментов. Стражи правопорядка задержали 30-летнего неоднократно судимого за кражи жителя области. Предварительно установлено, что задержанный под видом пациента проник в хирургическое отделение. В одном из медицинских кабинетов он принялся складывать медикаменты в спортивную сумку. Заметив злоумышленника, работники больницы нажали тревожную кнопку.

В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что задержанный находился в оперативном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления на территории Прокопьевска.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали рецидивиста правоохранителям. Похищенные медикаменты возвращены в медицинское учреждение.