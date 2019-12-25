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В Киселевске бойцы Росгвардии с поличным задержали серийного похитителя медикаментов

    Вечером в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из городской больницы на улице Ленина.

    Прибывшим спустя пару минут бойцам работник медицинского учреждения указала на подозреваемого в краже медикаментов. Стражи правопорядка задержали 30-летнего неоднократно судимого за кражи жителя области. Предварительно установлено, что задержанный под видом пациента проник в хирургическое отделение. В одном из медицинских кабинетов он принялся складывать медикаменты в спортивную сумку. Заметив злоумышленника, работники больницы нажали тревожную кнопку.

    В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что задержанный находился в оперативном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления на территории Прокопьевска.

  Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали рецидивиста правоохранителям. Похищенные медикаменты возвращены в медицинское учреждение. 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
25/12/2019
Происшествия
Киселевск
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Новости Кузбасса

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