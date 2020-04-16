В Киселевске бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, похитившего телевизор у приятеля

В дневное время в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в жилище 44-летнего местного жителя совершена кража.
На месте происшествия заявитель пояснил стражам правопорядка, что накануне распивал спиртные напитки в компании знакомого. После застолья хозяин отправился спать, а после пробуждения обнаружил отсутствие в доме гостя и телевизора.
Выяснив информацию о подозреваемом, росгвардейцы приступили к его поискам. Спустя время стражи правопорядка обнаружили и задержали неоднократно судимого за кражи 40-летнего местного жителя. Бойцы установили, что похищенное имущество задержанный спрятал в своем гараже.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Похищенный телевизор изъят и возращен законному владельцу.
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