В Киселевске бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, похитившего телевизор у приятеля

В дневное время в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в жилище 44-летнего местного жителя совершена кража.

На месте происшествия заявитель пояснил стражам правопорядка, что накануне распивал спиртные напитки в компании знакомого. После застолья хозяин отправился спать, а после пробуждения обнаружил отсутствие в доме гостя и телевизора.

Выяснив информацию о подозреваемом, росгвардейцы приступили к его поискам. Спустя время стражи правопорядка обнаружили и задержали неоднократно судимого за кражи 40-летнего местного жителя. Бойцы установили, что похищенное имущество задержанный спрятал в своем гараже.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Похищенный телевизор изъят и возращен законному владельцу.