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В Киселевске бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, похитившего телевизор у приятеля

    В дневное время в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в жилище 44-летнего местного жителя совершена кража.

    На месте происшествия заявитель пояснил стражам правопорядка, что накануне распивал спиртные напитки в компании знакомого. После застолья хозяин отправился спать, а после пробуждения обнаружил отсутствие в доме гостя и телевизора.

    Выяснив информацию о подозреваемом, росгвардейцы приступили к его поискам. Спустя время стражи правопорядка обнаружили и задержали неоднократно судимого за кражи 40-летнего местного жителя. Бойцы установили, что похищенное имущество задержанный спрятал в своем гараже.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Похищенный телевизор изъят и возращен законному владельцу.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
16/04/2020
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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