В Киселевске будут судить мужчину, убившего соперника

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Киселевска, обвиняемого убийстве.
По версии следствия, мужчина был в гостях у знакомой и ее сожителя. Компания распивала спиртное и вскоре гость остался ночевать.
К хозяйке дома гость испытывал симпатию, а вот к ее избраннику относился плохо. Ночью он решил убить 39-летнего соперника и несколько раз ударил спящего топором.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, женщина вызвала полицию. Подозреваемый был задержан на месте преступления.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
27/12/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Киселевске осудят 49-летнего мужчину, который топором зарубил спящего сожителя знакомой женщины.
|
В Яшкинском районе в четвертом квартале 2018 года "КДВ групп" планирует запустить в строй...
|
Сумма кражи была внушительной – накопления пенсионерки составляли 125 000 рублей.
|
В Новокузнецке полицейские и волонтёры «Лиза Алерт» ищут 30-летнюю Марину Жаравину.