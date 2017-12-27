В Киселевске будут судить мужчину, убившего соперника

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Киселевска, обвиняемого убийстве.



По версии следствия, мужчина был в гостях у знакомой и ее сожителя. Компания распивала спиртное и вскоре гость остался ночевать.

К хозяйке дома гость испытывал симпатию, а вот к ее избраннику относился плохо. Ночью он решил убить 39-летнего соперника и несколько раз ударил спящего топором.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, женщина вызвала полицию. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.