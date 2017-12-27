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В Киселевске будут судить мужчину, убившего соперника

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Киселевска, обвиняемого убийстве.

По версии следствия, мужчина был в гостях у знакомой и ее сожителя. Компания распивала спиртное и вскоре гость остался ночевать.

К хозяйке дома гость  испытывал  симпатию,  а вот к ее избраннику относился плохо. Ночью  он решил убить 39-летнего соперника и несколько раз ударил спящего топором.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, женщина вызвала  полицию. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
27/12/2017
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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